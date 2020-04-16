Трассу М-7 «Волга» отремонтируют в Башкирии к концу 2021 года

Росавтодор выделит 803 млн на капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» в Башкортостане. ﻿Речь идет об участке протяженностью 10,1 км в Илишевском районе на границе с Татарстаном.

В техническом задании уточняется, что дорога останется двухполосной, с шириной проезжей части в 7 м, сообщает ИА «Башинформ». На портале госзакупок сообщается, что заявки принимаются до 24 апреля и в этот же день территориальное управление Росавтодора «Приуралье» проведет электронный аукцион. Подрядчик должен завершить ремонт в декабре следующего года.

В Башкортостане в 2020 году на строительство и ремонт дорог направят 15,5 млрд рублей. Об этом глава республики Радий Хабиров сообщил ранее на своей странице в соцсетях. По его словам, в этом году запланированы масштабные работы по ремонту и строительству дорог. По данным на 2 апреля, запущены 18 из 27 асфальтобетонных заводов.