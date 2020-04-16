Росгвардия подтвердила задержание замначальника своего разведцентра

Информацию о задержании заместителя начальника разведцентра Росгвардии полковника Альберта Кудряшова подтвердили в ведомстве. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает РЕН ТВ.

Как передает телеканал со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина, все мероприятия проводились при содействии ГУСБ Росгвардии. Он отметил, что подобные случаи единичны и быстро выявляются.

«В ведомстве принимаются все необходимые меры для профилактики и пресечения преступлений и правонарушений. Результатом данной работы является тот факт, что подобные противоправные деяния единичны и своевременно выявляются и пресекаются», — заявил Грибакин.

Ранее в четверг сообщилось о задержании в Московской области заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии полковника Альберта Кудряшова. Он обвиняется в вымогательстве 18 млн рублей у бизнесмена за оказание покровительства.

Полковника задержали оперативники уголовного розыска Истринского района Подмосковья. Предприниматель, по данным телеканала уроженец Узбекистана Аршраф Аксейнов, обратился за защитой к полицейским. По его показаниям сотрудники МВД задержали высокопоставленного силовика вместе с еще одним офицером.

Материалы уголовного дела в настоящий момент передаются из полиции в военно-следственное управление Следственного комитета России.

Альберт Кудряшов ранее проходил службу в Министерстве внутренних дел в должности начальника отдела в оперативном управлении.

13 апреля сын арестованного по обвинению в мошенничестве генерала Халила Арсланова заявил в полицию о вымогательстве у него 150 млн рублей. По словам заявителя, неизвестные в случае отказа угрожают его отцу «крупными проблемами».