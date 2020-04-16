Прямой эфир

Росгвардия подтвердила задержание замначальника своего разведцентра

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Информацию о задержании заместителя начальника разведцентра Росгвардии полковника Альберта Кудряшова подтвердили в ведомстве. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает РЕН ТВ.

Позвольте вас обработать: криминальные новинки эпохи самоизоляции
Преступный мир ищет наживу в условиях пандемии COVID-2019

Как передает телеканал со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина, все мероприятия проводились при содействии ГУСБ Росгвардии. Он отметил, что подобные случаи единичны и быстро выявляются.

«В ведомстве принимаются все необходимые меры для профилактики и пресечения преступлений и правонарушений. Результатом данной работы является тот факт, что подобные противоправные деяния единичны и своевременно выявляются и пресекаются», — заявил Грибакин.

Ранее в четверг сообщилось о задержании в Московской области заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии полковника Альберта Кудряшова. Он обвиняется в вымогательстве 18 млн рублей у бизнесмена за оказание покровительства.

Полковника задержали оперативники уголовного розыска Истринского района Подмосковья. Предприниматель, по данным телеканала уроженец Узбекистана Аршраф Аксейнов, обратился за защитой к полицейским. По его показаниям сотрудники МВД задержали высокопоставленного силовика вместе с еще одним офицером.

Материалы уголовного дела в настоящий момент передаются из полиции в военно-следственное управление Следственного комитета России.

Альберт Кудряшов ранее проходил службу в Министерстве внутренних дел в должности начальника отдела в оперативном управлении.

13 апреля сын арестованного по обвинению в мошенничестве генерала Халила Арсланова заявил в полицию о вымогательстве у него 150 млн рублей. По словам заявителя, неизвестные в случае отказа угрожают его отцу «крупными проблемами».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мигранты вывезли продавшего квартиру москвича в лес и вымогали 500 тыс. рублей
Акушер Марк Курцер вновь обвинил бизнесмена Зарецкого в вымогательстве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020