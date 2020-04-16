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Житель Нового Уренгоя лишился 100 тыс. рублей при покупке масок

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В Новом Уренгое жертвой мошенника стал мужчина, который хотел приобрести медицинские маски. Личность злоумышленника устанавливается.

Как сообщили ИА «Ура.ру» в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, потерпевший самостоятельно обратился в полицию. В ходе проверки выяснилось, что он нашел объявление о продаже масок в интернете и связался с продавцом. Когда горожанин перевел за товар 100 тыс. рублей, злоумышленник перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Виновному грозит до пяти лет лишения свободы.

На фоне распространения коронавируса мошенники стали изобретать не только новые методы хищения средств граждан, но и вспомнили старые схемы. Например, в связи с кризисом злоумышленники начали выманивать средства со счетов под видом перевода социальных выплат.

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