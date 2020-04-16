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Вступительное слово Путина перед совещанием. Трансляция

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин в четверг, 16 апреля, выступает со вступительным словом перед совещанием по ситуации в строительной отрасли.

Ранее в этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что Путин анонсировал целую серию секторальных антикризисных совещаний и они будут сейчас идти на регулярной основе. 16 апреля у российского лидера также запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

Накануне российский лидер также сделал заявление перед началом совещания с членами правительства. В ходе выступления Путин, в частности, анонсировал новые меры поддержки российского бизнеса и регионов.

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