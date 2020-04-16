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Сумку с $1,5 тыс. украли у мужчины в Москве

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Неизвестный похитил сумку-кенгуру из рюкзака москвича, где находились $1,5 тыс. Об этом 16 апреля РИАМО рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел 7 марта, заявление в полицию поступило 27 марта от потерпевшего мужчины 1952 года рождения. По данным следствия, кража произошла на улице Волхонке. Уточняется, что злоумышленник также украл паспорт на имя потерпевшего. Возбуждено уголовное дело.

9 апреля сообщалось, что в Симферопольском районе Крыма полиция задержала подозреваемого в краже двух книг XIX века. Мужчина проник в чужой дом и украл ценности вместе с документами.

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