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Пенсионерка погибла при пожаре в Калининградской области

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В Калининградской области проводится проверка по факту пожара в квартире. Жертвой возгорания стала 64-летняя женщина.

Трагедия произошла в Балтийске в переулке Пушкина. Пожар начался в квартире на втором этаже. В результате возгорания помещение полностью выгорело. 64-летняя женщина скончалась, ее супруг получил многочисленные ожоги. Об этом сообщает Калининград.Ru.

Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося. Назначен ряд экспертиз для выяснения обстоятельств пожара. По предварительным данным, оба супруга злоупотребляли алкоголем.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Удмуртии погибли пожилая женщина-инвалид, ее гражданский супруг и сын. Накануне возгорания они употребляли спиртные напитки. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

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