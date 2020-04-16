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Тело младенца в пакете нашли на пустыре в Усолье-Сибирском

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Уголовное дело возбуждено после того, как на пустыре в Усолье-Сибирском Иркутской области прохожие нашли тело новорожденного ребенка, завернутое в пакет. Расследование ведется по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Правоохранители пытаются установить личность матери малыша, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на СУ СКР по региону. Также следователи просят тех, кто владеет информацией о случившемся, обратиться в следственный отдел или в дежурную часть МО МВД «Усольский».

9 апреля сообщалось, что на юге Москвы несовершеннолетняя мать выбросила из окна первого этажа только что рожденного ребенка. Сейчас он госпитализирован.

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