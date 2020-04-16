Прямой эфир

Алтайский шаман совершит обряд подношения коронавирусу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В горах Республики Алтай главный шаман сделает подношение COVID-19 в знак уважения. Это единственный регион России, где еще нет подтвержденных случаев заражения. Двухчасовой обряд направлен на то, чтобы коронавирус «успокоился и ушел». Его проведет главный шаман, президент духовного центра тюрков «Кин Алтай» Акай Кине.

Назван последний регион России без случаев заражения коронавирусом

Ритуал должен начаться после обновления фазы Луны, пишет «Интерфакс-Сибирь». По мнению Акая Кине, «Алтайская принцесса» (найденная в горах Алтая в 1993 году мумия женщины) предсказала через шаманов коронавирус как урок человечеству.

«Коронавирус — живой организм, к нему тоже надо отнестись с уважением, он создан природой человека из-за его агрессии. Мы себя неправильно ведем, когда начинаем бегать от него», — считает алтайский шаман.

Как сообщает altapress.ru, ранее член госсобрания региона Ержанат Бегенов заявил, что Республику Алтай спасает от коронавируса священная принцесса.

Алтайский шаманизм носит вербальный характер. Это учение не имеет письменного изложения своих основ, положений, деклараций. Нет канонических правил, заповедей, запретов, текстов молений. Всё учение держится лишь на устно-визуальной базе и простом ритуальном реквизите. В алтайском шаманизме нет профессиональной иерархической специализации на основе определенных обрядов и испытаний, которые должны проходить шаманы при своем становлении.

На улицах Богородицка (Тульская область) 7 апреля прошел крестный ход против коронавируса. После службы в местных храмах священнослужители Богородицкого благочиния объехали город с иконами Казанской Божьей Матери, Умиление и Избавительница, окропляя улицы святой водой. Участники останавливались для молебна возле каждого Поклонного креста в округе, а также у часовни на улице Коммунаров. В организации крестного хода помогли местные предприниматели и служба ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опасные связи: хасидов обвинили в распространении коронавируса в Израиле
Ортодоксальные евреи очень мобильны, имеют большие семьи и враждебно настроены по отношению к государству
Отслуженный покой: как прошли последние богослужения перед карантином
Вербное воскресенье из-за коронавируса собрало в четыре раза меньше прихожан

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020