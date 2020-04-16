Алтайский шаман совершит обряд подношения коронавирусу

В горах Республики Алтай главный шаман сделает подношение COVID-19 в знак уважения. Это единственный регион России, где еще нет подтвержденных случаев заражения. Двухчасовой обряд направлен на то, чтобы коронавирус «успокоился и ушел». Его проведет главный шаман, президент духовного центра тюрков «Кин Алтай» Акай Кине.

Ритуал должен начаться после обновления фазы Луны, пишет «Интерфакс-Сибирь». По мнению Акая Кине, «Алтайская принцесса» (найденная в горах Алтая в 1993 году мумия женщины) предсказала через шаманов коронавирус как урок человечеству.

«Коронавирус — живой организм, к нему тоже надо отнестись с уважением, он создан природой человека из-за его агрессии. Мы себя неправильно ведем, когда начинаем бегать от него», — считает алтайский шаман.

Как сообщает altapress.ru, ранее член госсобрания региона Ержанат Бегенов заявил, что Республику Алтай спасает от коронавируса священная принцесса.

Алтайский шаманизм носит вербальный характер. Это учение не имеет письменного изложения своих основ, положений, деклараций. Нет канонических правил, заповедей, запретов, текстов молений. Всё учение держится лишь на устно-визуальной базе и простом ритуальном реквизите. В алтайском шаманизме нет профессиональной иерархической специализации на основе определенных обрядов и испытаний, которые должны проходить шаманы при своем становлении.

На улицах Богородицка (Тульская область) 7 апреля прошел крестный ход против коронавируса. После службы в местных храмах священнослужители Богородицкого благочиния объехали город с иконами Казанской Божьей Матери, Умиление и Избавительница, окропляя улицы святой водой. Участники останавливались для молебна возле каждого Поклонного креста в округе, а также у часовни на улице Коммунаров. В организации крестного хода помогли местные предприниматели и служба ГИБДД.