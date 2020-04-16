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Жителей Татарстана предупредили о сильном ветре

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В Татарстане в ближайшие сутки ожидается неблагоприятная погода. Жителей республики предупредили об усилении ветра.

По данным МЧС, 15 апреля порывы ветра достигали 20–23 м/с, а на метеорологической станции «Отарка» в Мамадыше скорость ветра поднялась до 25 м/с. До вечера утра 17 апреля сохраняется неблагоприятный прогноз. Об этом сообщает InKazan.ru.

Днем 17 апреля скорость ветра составит 15–20 м/с.

Ранее сообщалось, что в Карелии при сильном ветре 16 апреля ожидается снегопад. Неблагоприятная погода установится в семи районах республики.

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