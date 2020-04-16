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Кладбища приводят в порядок после зимнего сезона в Южно-Сахалинске

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В Южно-Сахалинске проводятся сезонные мероприятия по содержанию кладбищ. Работы идут на территории действующего комплекса в Христофоровке, «Ласточке», на старом кладбище на улице Ленина и в планировочных районах.

ИА SakhalinMedia со ссылкой на директора МБУ «Бюро ритуальных услуг» Антона Коляда, в рамках муниципального заказа проводится санитарная уборка, рабочие вывозят снег из дренажных канав и с дорожек. Места, где земля подсохла, засыпают гравием. Там, где к Родительскому дню земля останется влажной, установят деревянные мостки.

В Христофоровке установили дополнительные бункеры для мусора, оставшегося после уборки на могилах. Доставлен песок для отсыпки мест захоронений. Он представляется всем желающим.

Между тем, администрация Южно-Сахалинска обратилась к горожанам воздержаться от массового посещения кладбищ в целях профилактики распространения коронавируса. Однако запрет на посещения кладбищ власти не ввели.

Из-за пандемии коронавируса в Свердловской области закрыли кладбища. Под запретом оказались религиозные мероприятия. Решение подписал главный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских.

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