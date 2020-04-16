Прямой эфир

Лавинную опасность объявили в Смирныховском районе Сахалина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Сахалине в Смирныховском районе существует высокий риск схода снежных масс. Об этом предупреждает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС. ЧП может произойти в пятницу, 17 апреля.

На остальной территории острова нелавиноопасно. Возможен лишь сход одиночных лавин, пишет ИА SakhalinMedia со ссылкой на ведомство.

Спасатели советуют во время время движения по горной местности использовать склоны с деревьями и водоразделы. При сходе лавины следует защитить органы дыхания воротником, шапкой, капюшоном или рукавицами.

17 марта МЧС также предупреждало об опасности схода лавин в Холмском районе Сахалина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двух человек накрыло лавиной на Камчатке
Число жертв схода лавин на востоке Турции возросло до 41

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020