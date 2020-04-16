Лавинную опасность объявили в Смирныховском районе Сахалина

На Сахалине в Смирныховском районе существует высокий риск схода снежных масс. Об этом предупреждает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС. ЧП может произойти в пятницу, 17 апреля.

На остальной территории острова нелавиноопасно. Возможен лишь сход одиночных лавин, пишет ИА SakhalinMedia со ссылкой на ведомство.

Спасатели советуют во время время движения по горной местности использовать склоны с деревьями и водоразделы. При сходе лавины следует защитить органы дыхания воротником, шапкой, капюшоном или рукавицами.

17 марта МЧС также предупреждало об опасности схода лавин в Холмском районе Сахалина.