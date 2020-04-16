Пенсионерка в Оренбуржье выпила отбеливатель и попала в реанимацию
В Оренбургской области пенсионерка попала в реанимацию, случайно выпив отбеливающее средство. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Инцидент произошел в Первомайском районе с 84-летней женщиной. По словам ее сына, она перепутала емкости и случайно выпила «Белизну». Пострадавшую срочно госпитализировал.
Врачи диагностировали у пострадавшей химический ожог рта и гортани, отравление. Полиция проводит проверку по факту случившегося, пишет «Федеральное агентство новостей».
1 апреля сообщалось, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга малолетний ребенок отправился психотропным веществом.