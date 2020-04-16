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Памятную стелу установят в селе Липецкой области к 75-летию Победы

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В селе Озерки Липецкой области на рубеже воинской славы «Тербунский рубеж» установят памятную стелу. Об этом сообщает администрация Тербунского района.

Идея создания мемориального комплекса возникла после того, как из реки Кобылья Снова поисковики подняли фрагменты советского истребителя ЛАГГ-3. Пилотом этого самолета был Иван Иванович Симкин, уроженец Москвы. Он воевал в 508-м авиаполку 205-й стрелковой дивизии. Винт истребителя вмонтировали в кирпичную кладку стелы, пишет GOROD48.

В Тербунском районе в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои. В 1942 году около села Озерки состоялось масштабное танковое сражение, которое называют «малой Прохоровкой». В бою погибли 27 тыс. советских воинов.

Этой весной стелы «Рубежей воинской доблести» устанавливают в четырех населенных пунктах трех районов региона — Тербунского, Воловского и Долгоруковского. Создателем эскиза выступил скульптор, член Союза художников России Андрей Сулин и зампредседателя Липецкой организации Союза архитекторов России Юрий Ефремов. Завершить установку памятных знаков должны до 1 мая.

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