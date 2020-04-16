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Две новые лесопожарные станции появятся в Татарстане

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В двух лесных хозяйствах Татарстана появятся новые лесопожарные станции. Также планируется закупка 12 единиц техники и оборудования для тушения природных возгораний.

Станции будут открыты в Нижнекамском и Нурлатском лесхозах в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан». На данный момент в Татарстане действует 18 лесопожарных станций II типа при лесных хозяйствах и пять станций III типа при лесопожарном центре. Они располагают 342 единицами техники, пишет ИА «Татар-информ».

Также республика закупит девять пожарных автоцистерн, малый лесопатрульный комплекс и две противопожарные установки высокого давления.

Общая площадь лесов в Татарстане составляет почти 1,3 млн га. Лесных пожаров в республике не было с 2011 года.

Ранее сообщалось, что новую лесопожарную станцию создали в Краснодарском крае.

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