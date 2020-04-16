Две больницы Оренбуржья получили новые автомобили

Двум больницам Оренбургской области предоставили новые автомобили для выездов к пациентам и доставки лекарств. Ключи от машин 16 апреля получили главврачи Октябрьской и Оренбургской районных больниц, сообщает портал правительства региона.

«В качестве меры поддержки медицинских работников, которые сейчас находятся на передовой, делают всё возможное, чтобы не допустить распространения опасной болезни в нашем регионе, мы передаем в собственность двух районных больниц автомобили. Новые авто для доставки врачей на дом к пациентам должны снизить нагрузку на эти больницы и существенно помочь медицинским работникам», — цитирует секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», вице-губернатора Олега Димова РИА «Оренбуржье».

Главный врач Оренбургской районной больницы Александра Зверева отмечает, что нагрузка на врачей сейчас большая. Только в Оренбургском районе под наблюдением медиков находятся около 500 человек, прибывших из других регионов. Проводится очень большая работа по терапевтическим и педиатрическим участкам.

13 апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России уже развернуты 40 тыс. коек для зараженных коронавирусам, но планируется увеличение больничных мест до 95 тыс.

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