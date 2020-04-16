В Нью-Дели более 70 семей изолированы из-за доставщика пиццы c COVID-19

19-летний доставщик пиццы мог заразить коронавирусом более 70 семей в Нью-Дели. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источник.

Молодой человек доставлял еду одного из ресторанов города до прошлого воскресенья. Он успел посетить 72 семьи за последние 15 дней работы. В настоящий момент все их члены помещены на карантин, так как тест на наличие коронавирусной инфекции у курьера дал положительный результат.

Еще 17 доставщиков еды, работавших вместе с зараженным, помещены в изоляцию. Сам молодой человек находится в одной из местных больниц.

Ранее в понедельник стало известно, что около 60 тыс. курьеров ежедневно доставляют по Москве более 1 млн заказов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию заболевания.

По данным статистического агентства Worldometer, на сегодняшний день в Индии зафиксировано 12 456 случаев заражения, скончались — 423 человека, выздоровели — 1513.

Всего, по данным портала, в мире зарегистрировано 2 088 240 случаев заражения, скончались — 134 720, выздоровели — 515 854.