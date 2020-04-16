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В России за сутки выявили 3448 новых случаев заражения коронавирусом

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За последние сутки в России зарегистрировали 3448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с этой инфекцией в своем Telegram-канале в четверг, 16 апреля.

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Больше всего положительных диагнозов на COVID-19 выявили в Москве — 1370 случаев, в Московской области — 467 и в Санкт-Петербурге — 154. В столице более половины новых заразившихся моложе 45 лет.

Также в первую десятку входят Нижегородская область — 65 новых случаев, Ингушетия — 63, Красноярский край — 60, Тамбовская область — 50, Дагестан — 49, Чувашия — 47 и Тульская область — 44.

В 21 субъекте за минувшие сутки появилось от 10–20 новых зараженных, а в 25 — менее десяти новых заболевших.

Последним регионом, где нет ни одного подтвержденного случая заражения, остается Республика Алтай.

Всего в России, по состоянию на четверг, общее число инфицированных достигло 27 938 человек.

Ранее, 14 апреля, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что Россия еще не достигла пика эпидемии коронавируса. По его словам, число заболевших в Москве может превысить 20–25 тыс. человек. При этом, когда в столице заболеваемость начнет спадать, в регионах она может увеличиваться.

Самая актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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