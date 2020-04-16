Российские военные провели патрулирование трассы М4 в Сирии

Российские и турецкие военные провели четвертое совместное патрулирование трассы М4 в Сирии. Она связывает города Алеппо и Латакию. Это один из самых протяженных маршрутов, которые патрулируют российские военные полицейские. С турецкими коммандос встречаются только в условленном месте. Офицеры обсуждают оперативную обстановку в зоне эскалации провинции Идлиб. Трасса жизненно необходима. Совместное патрулирование российские и турецкие военные начали в середине марта.