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Два человека пострадали в массовой аварии в Липецке

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В Липецке столкнулись две легковушки, «Газель» и грузовик Scania. Пострадали два человека, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

Авария произошла 15 апреля на трассе Орел–Тамбов. Грузовик Scania под управлением 62-летнего водителя столкнулся с ВАЗ-2109 с 34-летним водителем за рулем. От удара легковушка врезалась в Ford и «Газель», пишет LipetskMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель «ВАЗа» и его 62-летний пассажир. С различными травмами мужчин госпитализировали.

По предварительным данным, причиной ДТП стал неправильный выбор дистанции.

Всего за прошедшие сутки на дорогах региона зафиксировано три дорожные аварии с пятью пострадавшими. Автоинспекторы также выявили 3301 нарушение правил дорожного движения.

16 апреля три человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Псковской области. Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на трассе Псков–Гдов.

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