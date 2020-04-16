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Путин поручил правительству дать оценку мерам по борьбе с COVID-19

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин поручил правительству страны и Госсовету до 20 апреля дать оценку мерам по борьбе с COVID-19, принимаемым в регионах.

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«Провести анализ принимаемых в субъектах Российской Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и поддержке экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и дать оценку их достаточности, а также проанализировать ход выполнения ранее данных поручений, касающихся принятия таких мер», — говорится в поручениях главы государства, опубликованных накануне вечером на сайте Кремля.

На основании проведенного анализа региональным властям должны быть направлены рекомендации и уточнения о принимаемых ими мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.

Президент отметил, что особое внимание нужно обратить на меры противостояния распространению заболевания, принимаемые в городах с численностью населения более 1 млн человек.

Также глава государства поручил рассматривать все поступающие от региональных властей предложения по борьбе с COVID-19 и поддержке экономического развития субъектов.

Вместе с этим президент обязал рассмотреть возможность установления упрощенного порядка выплат пособий по безработице гражданам, лишившимся доходов от трудовой деятельности.

Правительство страны и Госсовет до 20 апреля должны оценить возможность предоставления региональным и местным бюджетам кредитов, а также проработать вопрос оказания адресной помощи предприятиям и организациям в регионах с учетом их отраслевой специфики.

Накануне Путин, выступая перед совещанием с членами правительства, анонсировал новые меры поддержки регионов. В частности российский лидер предложил дополнительно выделить им 200 млрд рублей.

За минувшие сутки в России зафиксировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом и общее количество инфицированных достигло 27 938 человек. Случаи заражения зарегистрированы в 78 регионах страны.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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