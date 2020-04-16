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В Москве назвали возраст заразившихся коронавирусом

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Больше половины вновь заразившихся коронавирусом в Москве младше 45 лет. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением этого вируса в четверг, 16 апреля.

Из них более 45% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, а 5,5% — дети.

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Кроме того, 35% пациентам от 46 до 65 лет, еще 14,5% — больше 65 лет, причем свыше 4% из них — старше 80 лет.

Все заболевшие и те, кто близко с ними контактировал, уже находятся под медицинским наблюдением.

За минувшие сутки в столице выявили 1370 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных в городе составило 16 146 человек.

Всего по России за сутки зафиксировано 3448 новых случаев коронавируса. Таким образом общее число инфицированных достигло 27 938 человек.

До 1 мая все жители московского региона независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Выходить из дома можно лишь в экстренных случаях: для обращения к врачу, похода в ближайший магазин, а также чтобы выгулять питомца на расстоянии не более 100 м от дома или вынести мусор.

Те, кто обязан ходить на работу, должны получить соответствующий пропуск. О введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта сообщили на прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Пешеходам пропуска не нужны. Ограничения нужны, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

В Минздраве ожидают снижения числа заразившихся в Москве будет в июне-июле.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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