СМИ узнали о задержании за вымогательство замначальника разведцентра Росгвардии

В Московской области за вымогательство в особо крупном размере задержали заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии полковника Альберта Кудряшова. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, Кудряшов обвиняется в вымогательстве 18 млн рублей у бизнесмена за оказание покровительства.

Полковника задержали оперативники уголовного розыска Истринского района Подмосковья. Предприниматель обратился за защитой к полицейским. По его показаниям сотрудники МВД задержали высокопоставленного силовика вместе с еще одним офицером.

Материалы уголовного дела в настоящий момент передаются из полиции в военно-следственное управление Следственного комитета России.

Альберт Кудряшов ранее проходил службу в Министерстве внутренних дел в должности начальника отдела в оперативном управлении.

13 апреля сын арестованного по обвинению в мошенничестве генерала Халила Арсланова заявил в полицию о вымогательстве у него 150 млн рублей. По словам заявителя, неизвестные в случае отказа угрожают его отцу крупными проблемами.