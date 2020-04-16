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Три человека погибли в ДТП в Псковской области

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Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Псковской области. Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на трассе Псков – Гдов.

Авария произошла около 8 часов 16 апреля в районе деревни Елизарово. По данным Госавтоинспекции, столкнулись автомобили Ford Galaxy и Nissan Tiida. Смертельные травмы получили оба водителя, а также пассажир автомобиля Nissan, уточняет ИА FlashNord.

Пассажир автомобиля Ford доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Новоржеве (Псковская область) автомобиль врезался в дерево, в результате чего водитель погиб. Его 46-летняя пассажирка госпитализирована с ушибами.

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