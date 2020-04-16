Севастопольский бал прошел в режиме онлайн

Карантин не помешал Большому севастопольскому балу. Участники исполняли танцы в онлайн-режиме. На 16 апреля запланирован видеоурок по танцам, в нем могут принять участие все желающие. Традиционно в празднике участвуют семьи со всей страны, в этом году присоединились супруги из Мексики, Швейцарии и Франции. Военные и гражданские пары должны были собраться 13 июня на площади Михайловской береговой батареи. Пока VII Севастопольский бал решили отложить.