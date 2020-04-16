В Биробиджане не будут массово закрывать подъезды на карантин

Власти Биробиджана не будут массово закрывать на карантин подъезды жилых домов. Там, где ограничительные мероприятия уже действуют, они продлятся до выяснения всех обстоятельств.

Как рассказал ИА EAOMedia глава регионального управления Роспотребнадзора Павел Копылов, сейчас в городе закрыто три подъезда: один на Осенней улице и два на Набережной. В этих подъездах проживают люди с сомнительными результатами тестов на коронавирус. Карантин продлится до разрешения ситуации.

16 апреля сообщалось, что поселок Бира в ЕАО закрыли на карантин. Решение приняли после того, как у местного жителя подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.