Количество ежедневных интернет-заказов в Москве превысило 1 млн

Около 60 тыс. курьеров ежедневно доставляют по Москве более 1 млн заказов. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

В это число входит как интернет-торговля, так и продовольственные заказы.

«Всего в Москве работают почти 18 тыс. предприятий торговли, почти 4,5 тыс. предприятий общественного питания, которые кормят врачей, которые работают в больницах, кто работает на доставку, столовых. У них приблизительно 350 тыс. сотрудников офлайн ежедневно», — сказал Немерюк.

13 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки готовой еды. Кабмин должен проработать меры поддержки таких сервисов в том числе при помощи частичного субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства стоимости доставки во время пандемии коронавируса.

29 марта власти Москвы ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома).

По состоянию на 10:00 мск 16 апреля в России выявлено 24 490 случаев заболевания, 1986 человек выздоровели, 198 — погибли. В том числе в Москве —14776 заболевших, —1205 выздоровевших, — 106 умерших.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.