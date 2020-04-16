Прямой эфир
Сюжет:

Количество ежедневных интернет-заказов в Москве превысило 1 млн

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 60 тыс. курьеров ежедневно доставляют по Москве более 1 млн заказов. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

В это число входит как интернет-торговля, так и продовольственные заказы.

Досрочная доставка: на курьерский рынок выходят новые игроки
Как магазины справляются с двукратным ростом количества онлайн-заказов

«Всего в Москве работают почти 18 тыс. предприятий торговли, почти 4,5 тыс. предприятий общественного питания, которые кормят врачей, которые работают в больницах, кто работает на доставку, столовых. У них приблизительно 350 тыс. сотрудников офлайн ежедневно», — сказал Немерюк.

13 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки готовой еды. Кабмин должен проработать меры поддержки таких сервисов в том числе при помощи частичного субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства стоимости доставки во время пандемии коронавируса.

29 марта власти Москвы ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома).

По состоянию на 10:00 мск 16 апреля в России выявлено 24 490 случаев заболевания, 1986 человек выздоровели, 198 — погибли. В том числе в Москве —14776 заболевших, —1205 выздоровевших, — 106 умерших.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мишустин призвал не чинить препятствий онлайн-торговле
Интернет-магазины заявили о готовности обеспечить россиян всем необходимым

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020