В Москве еще 189 пациентов вылечились от коронавируса

В Москве еще 189 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Общее число излечившихся в столице достигло 1394 человек. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

«Это очень хорошая и стабильная динамика», — отметила вице-мэр.

Всех пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус», в зависимости от их состояния, лечат или в стационарах, или на дому.

Ранее в понедельник главный врач больницы в Коммунарке в Москве Денис Проценко сообщил, что в медучреждении лечатся 493 пациента. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 44 человека, в том числе 21 человек на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По его словам, с диагнозом «внебольничная пневмония» в больнице 480 человек, COVID- положительные — 328 пациентов.

По состоянию на 10:00 мск, 16 апреля в России выявлено 24 490 случаев заболевания, 1986 человек выздоровели, 198 — погибли. В том числе в Москве —14 776 заболевших, 1205 выздоровевших, 106 умерших.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года.

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