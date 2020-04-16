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Власти Москвы отвергли планы ввести продуктовые карточки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Введение продуктовых карточек в Москве пока не рассматривается. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире «Эхо Москвы».

«По жизни надо быть готовым ко всему, но пока эта мера не рассматривается, и, собственно говоря, мы не видим причин для ее применения, потому что вся продуктовая сеть магазинов работает стабильно», — сказал Немерюк.

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Опубликованное 16 апреля исследование показало, что во время самоизоляции почти у половины россиян выросли расходы на продукты. 43% из 2,9 тыс. респондентов отметили увеличение своих расходов на питание. На одну покупку 49% тратят от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, а 35% укладываются в 1 тыс. рублей.

14 апреля производители и поставщики продуктов в России предложили правительству приступить к реализации проекта Министерства промышленности и торговли, который предполагает выдачу продуктовых карточек гражданам с низкими доходами. Категорию таких граждан предлагается расширить теми, кто потерял доход в связи с распространением коронавируса.

Изначально идею реализации в России программы продовольственных карт по аналогии с американским проектом в начале 2015 года предложили защитники потребителей, однако проект остался в «замороженном» состоянии. Предполагалось, что программа начнет действовать в 2018 или 2019 году, однако впоследствии от нее отказались.

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