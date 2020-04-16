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В России за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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За минувшие сутки в России умерли 34 пациента с коронавирусом. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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Из них семь человек скончались в Москве и семь — в Подмосковье, по трое пациентов умерли во Владимирской области и в Республике Дагестан. Также по два смертельных случая было зарегистрировано в Санкт-Петербурге, Курской и Астраханской области. Кроме того, по одному смертельному случаю зафиксировали в Республиках Ингушетия, Чувашия, Адыгея, Мордовия, а также в Оренбургской, Новосибирской, Калужской и Белгородской областях.

За весь период в России от коронавируса скончались 232 человека.

За минувшие сутки в России зафиксировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом и общее количество инфицированных достигло 27 938 человек. Случаи заражения зарегистрированы в 78 регионах страны. Больше всего новых заболевших за последние сутки в Москве (1308), Московской области (467) и Санкт-Петербурге (154).

Накануне, 15 апреля, сообщалось о 28 погибших за сутки. Общее число инфицированных составляло 24 490.

Количество тестов на коронавирус SARS-CoV-2, по состоянию на 16 апреля, проведенных в России, превысило 1,6 млн.

На прошлой неделе китайские врачи опубликовали отчет, где описали группы наиболее уязвимых пациентов в плане заражения коронавирусом. По данным медиков, больше всего смертей пришлось на мужчин старше 50 лет с неинфекционными хроническими заболеваниями.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в городе Ухань в Китае в декабре.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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