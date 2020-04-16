Синоптики рассказали о погоде в Москве 16 апреля

Облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега ожидается в Москве в четверг, 16 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве столбики термометров покажут максимальную отметку от +5 до +7 градусов. Ожидается западный ветер 6–11 м/с с порывами до 17 м/с, в связи с чем 16 апреля объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление — 729 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 70%. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до 0.

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах +3 и +8 градусов. Ночью в регионе возможны ожидается похолодание до -2.

По словам синоптиков, четверг станет самым дождливым днем в Москве с начала месяца. Серия атмосферных фронтов принесет в столичный регион затяжной дождь, а за сутки в российской столице выпадет 5–12 мм осадков.

По данным портала «Метеоновости», пришедшая в столичный регион под влиянием атлантического циклона погода может оказать негативное влияние на вегетативную нервную и сосудистую систему метеозависимых людей. В воздухе сохранится дефицит кислорода, что способствует формированию погодной гипоксии. Геомагнитный фон останется стабильным с отдельными периодами неустойчивости.