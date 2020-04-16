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Синоптики пообещали морозную пасхальную ночь в столичном регионе

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Температура воздуха в ночь на Пасху может опуститься до –2 градусов в Москве и до –4 градусов — в Подмосковье. Об этом заявил «РИА Новости» в четверг, 16 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, такие отрицательные значения будут около 4:00 по мск 19 апреля.

«В воскресенье мы прогнозируем солнечно с прояснениями, не исключено, что иногда пробиваться солнце, температура будет около ноля в пасхальную ночь», — добавил Вильфанд.

Как сообщили в Гидрометцентре 13 апреля, жителей московского региона в воскресенье ожидает умеренно-теплый пасхальный день без значительного потепления. Возможен небольшой дождь, а днем потеплеет до +10 градусов.

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