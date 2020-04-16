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Четыре новых случая заражения COVID-19 зафиксированы в Приморье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Еще четыре случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Приморском крае. Среди заболевших один ребенок, сообщили в четверг, 16 апреля, в региональном оперштабе.

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Всего в Приморье подтверждено 40 случаев, выздоровели три человека.

По данным Роспотребнадзора среди новых заболевших — две женщины, мужчина и ребенок 11 лет.

Все они жители городов Артем, Владивосток и Дальнегорск. Состояние пациентов стабильное.

Правительство региона сообщило, что всего в Приморье выявлено три основных очага распространения коронавируса: Михайловский район, село Подъеяпольское и внутрибольничные случаи.

коронавирус в России

По данным на 15 апреля, в России выявлено 24,4 тыс.случаев заболевания COVID-19.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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