На шоссе в Чикаго столкнулись около 60 автомобилей

Около 60 машин столкнулись на шоссе Кеннеди в Чикаго. 14 человек пострадали, тяжелых ранений ни у кого нет, тем не менее всех доставили в больницы. На место выехали 12 машин скорой помощи. Причина аварии — непростые погодные условия. 15 апреля в городе прошел сильнейший снегопад. Очистить шоссе коммунальные службы не успели. Кроме того, не все водители соблюдали ограничения по скорости.