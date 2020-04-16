Интеллектуальные приборы учета появились в районах Хабаровского края

В районах Хабаровского края специалисты Хабаровских электрических сетей продолжают монтаж интеллектуальных приборов учета. С начала года удалось установить более 850 счетчиков. А до конца года должно быть смонтировано порядка 2 тыс. приборов.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети», основные работы будут проводиться в Вяземском муниципальном районе и районе имени Лазо.

По словам замдиректора Хабаровских электрических сетей по транспорту электроэнергии Алены Воловой, установка автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии – это один из основных способов получения актуальных данных энергопотребления. Он упрощает процесс передачи показаний в ресурсоснабжающие организации.

Но когда процесс еще не автоматизирован, предоставление данных приборов – это зона ответственности не только РСО, но и потребителей.