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Перенесший COVID-19 журналист рассказал о странностях болезни

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Фото: REUTERS/Massimo Pinca
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Российский журналист Георгий Кудинов, заболевший в Италии коронавирусом и прошедший там лечение, рассказал о странностях болезни.

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В беседе с изданием «Спорт-Экспресс» он отметил, что с момента появления первых симптомов COVID-19 и до того, как «стало совсем плохо», прошло восемь дней.

По словам Кудинова, он уже пешком был готов идти в больницу. В итоге друзья посоветовали хорошее медучреждение в Милане, куда и госпитализировали россиянина.

Он рассказал, что чувствовал себя очень плохо: была температура и кашель, из-за которого он даже не мог говорить, однако состояние улучшилось резко.

«До сих пор не могу понять, как в один момент, будто кто-то нажал на какую-то кнопку, ушли и температура, и кашель, добивавший меня несколько дней. Думал, что из приемного покоя в палату буду добираться в горизонтальном или полусогнутом состоянии, а в итоге дошел довольно бодро. Много странностей у этой болезни», — отметил Кудинов.

Лечили журналиста четырьмя препаратами: дарунавиром, ритонавиром, которые эффективны против ВИЧ, противомялярийным планквенилом и еще одним лекарством, предназначение которого он не знает.

«Плюс были еще сироп от кашля и пробиотик», — добавил Кудинов.

15 апреля итальянские врачи назвали необычный симптом коронавируса. По их словам, у зараженных изменяется состояние кожи, особенно у детей.

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