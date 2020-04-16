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Пушков рассказал о «реимпорте» вируса в азиатских странах

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с новыми случаями коронавирусной инфекции, которая была обнаружена у приезжих в ряде азиатских стран.

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По его словам, «реимпорт» вируса простимулирует ужесточение профилактических мер.

«Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Сингапур приняли меры раньше других стран, что привело к заметным успехам в борьбе с эпидемией. Но затем столкнулись с «реимпортом» коронавируса через приехавших из других стран. Сингапур теперь вводит 14-дневный карантин для ВСЕХ приезжих», — написал сенатор в Twitter в четверг, 16 апреля, прикрепив статью издания Wired о том, что в ряде стран Азии отмечено увеличение завезенных случаев COVID-19.

Так, в Гонконге с 18 марта произошел скачок, где число инфицированных с 193 выросло до 1017 по состоянию 15 апреля. На территории независимого китайского региона Тайвань резкий рост заболевших наблюдается с середины марта, где число заболевших увеличилось с 50 до 395. В Южной Корее 3 апреля за сутки было зафиксировано 86 новых случаев, несмотря на введенный 1 апреля министерством здравоохранения обязательный карантин для всех прибывающих в страну.

Сингапур с 7 апреля закрылся на карантин на месяц из-за распространения коронавируса нового типа. Премьер страны Ли Сянь Лун заявил, что жители страны должны оставаться дома, выходить можно только в случае необходимости — на работу или в магазин. 2 апреля в стране был официально подтвержден первый случай заражения коронавирусной инфекцией от бессимптомных носителей.

По данным Worldometer на 16 апреля, в Сингапуре у 3699 человек было выявлено заражение инфекцией нового типа, умерли десять человек.

14 апреля ученые из Сингапура заявили о бессимптомной передаче вируса в 70% случаев. Исследователи полагают, что больные без видимых признаков COVID-19 могут находиться в таком состоянии на протяжении четырех недель.

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