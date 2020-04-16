Демпартия «Тобуро» победила на парламентских выборах в Южной Корее

Правящий блок во главе с Демократической партией «Тобуро» победил на состоявшихся 15 апреля выборах в Национальное собрание (парламент) Южной Кореи.

По данным ЦИК, выборы во всех округах признаны состоявшимися. К утру 16 апреля после подсчета 99,9% голосов правящий блок получает 179 мест из 300 в Нацсобрании. Оппозиционный блок во главе с Объединенной партией будущего получил 101 место. Явка на выборы стала самой высокой за последние 28 лет — свыше 66%, пишет ТАСС.

Голосование проходило на 14 330 избирательных участках. Возле них наблюдались очереди, так как граждане соблюдали социальную дистанцию из-за пандемии коронавируса, находясь на расстоянии 1 м друг от друга. Кроме того, люди голосовали в масках. А сам процесс голосования занимал больше времени, поскольку избиратели должны были перед входом в кабинку продезинфицировать руки. Граждане, находящиеся на самоизоляции, смогли проголосовать после закрытия участков, чтобы не пересекаться с остальными.