Прямой эфир
Сюжет:

Демпартия «Тобуро» победила на парламентских выборах в Южной Корее

0
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правящий блок во главе с Демократической партией «Тобуро» победил на состоявшихся 15 апреля выборах в Национальное собрание (парламент) Южной Кореи.

По данным ЦИК, выборы во всех округах признаны состоявшимися. К утру 16 апреля после подсчета 99,9% голосов правящий блок получает 179 мест из 300 в Нацсобрании. Оппозиционный блок во главе с Объединенной партией будущего получил 101 место. Явка на выборы стала самой высокой за последние 28 лет — свыше 66%, пишет ТАСС.

Голосование проходило на 14 330 избирательных участках. Возле них наблюдались очереди, так как граждане соблюдали социальную дистанцию из-за пандемии коронавируса, находясь на расстоянии 1 м друг от друга. Кроме того, люди голосовали в масках. А сам процесс голосования занимал больше времени, поскольку избиратели должны были перед входом в кабинку продезинфицировать руки. Граждане, находящиеся на самоизоляции, смогли проголосовать после закрытия участков, чтобы не пересекаться с остальными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Южной Корее начались парламентские выборы
В Южной Корее анонсировали новые ограничения на въезд из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020