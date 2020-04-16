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В США за сутки жертвами коронавируса стали почти 2,5 тыс. человек

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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В США за последние сутки от коронавирусной инфекции погибли 2494 человек, это рекордное количество жертв в день. Соответствующие данные приводит 16 апреля Университет Джонса Хопкинса.

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Всего в стране количество умерших выросло до 30 826, смертельные случаи зафиксированы во всех штатах. В общей сложности на территории США заболели 637 716 жителей.

Тем не менее, накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты преодолели пик вспышки коронавируса в стране.

Кроме того, по словам губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, смертность от коронавируса в регионе за сутки снизилась.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем инфекционного заболевания COVID-19, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило отметку в 2 млн, умерли более 134 тыс. человек.

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