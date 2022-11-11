Когда в России отметят Чистый четверг в 2023 году

13 апреля 2023 года православные христиане встретят Чистый четверг. Четвертый день Страстной седмицы предваряет главный христианский праздник Пасху, которая придется на 16 апреля.

Чистый четверг отсылает к событиям Тайной вечери, на которой Иисус Христос совершал последнюю трапезу со своими учениками, разделив хлеб и вино с апостолами. В этот день было установлено таинство евхаристии, или причастия. Данный обряд вкушения хлеба и вина, символических Тела и Крови Иисуса, совершается на каждом богослужении в память о событиях того дня.

В Чистый четверг православные проводят генеральную уборку своих домов и готовятся к празднику Пасхи, раскрашивая яйца и приготавливая куличи. Также в этот день положено исповедоваться, однако в условиях самоизоляции в рамках борьбы с пандемией коронавируса в России сделать это можно только на дому, пригласив священника.

Последняя неделя Великого поста является самой строгой и скорбной для верующих перед праздником Пасхи. Каждый день Страстной седмицы вспоминает важные события из жизни Иисуса. Начиная с четверга последние три дня посвящены воспоминанию земных страданий Христа.

В нашем материале публикуется полное расписание церковных праздников на 2023 год.