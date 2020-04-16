Суд Петербурга зарегистрировал дело экс-замминистра культуры Пирумова

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова по делу о хищениях. Об этом 15 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Уточняется, что к производству дело пока не принято.

10 апреля Следственный комитет России сообщил о завершении расследования в отношении Пирумова.

Его, а также Никиту Колесникова, Олега Григора, Валерия Рогова и Юлию Бегезу обвиняют в особо крупном мошенничестве, создании преступного сообщества и легализации денежных средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа.

Никто из фигурантов дела вину не признал.

По версии следствия, в 2015 году между Эрмитажем и подконтрольным обвиняемым ООО «Мехстройтранс» был заключен госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ в музее, и в ходе его исполнения было похищено более 900 млн рублей, из которых участники преступного сообщества легализовали 800 млн рублей.

Ранее, в 2017 году, Григорий Пирумов был осужден по делу о хищениях более 100 млн рублей, украденных при реставрации объектов культуры, которое получило название «дело реставраторов».