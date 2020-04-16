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Программу «Молодой оленевод» запустят в этом году в Якутии

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Реализация программ поддержки жителей арктических районов Якутии «Молодой оленевод» и «Учитель Арктики» начнется в этом году, сообщили в региональном министерстве по развитию Арктики и делам народов Севера. Менее чем за 10 лет количество занятых в оленеводстве сократилось почти наполовину. Также снизилось поголовье животных.

Программа «Молодой оленевод» будет финансироваться из регионального бюджета. Жители в возрасте до 35 лет смогут получить до 1 млн рублей на улучшение жилищных условий. По условиям программы оленевод должен оставаться в регионе и иметь стаж. Выплаты можно потратить на строительство дома или покупку жилья на вторичном рынке.

Также в рамках госпрограммы строятся домики на местах кочевий оленеводов, базы, чтобы улучшить условия труда. В последующем планируется привлечь средства через Агентство по развитию человеческого капитала, заинтересованное в реализации проектов, направленных на привлечение и закрепление населения на Дальнем Востоке, передает ИА SakhaNews. На реализацию проекта «Учитель Арктики» в 2020 году в региональном бюджете предусмотрено 10 млн рублей.

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