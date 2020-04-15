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Пенсионерку в Адыгее обманули под предлогом заработка на криптовалюте

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Полиция Майкопа расследует дело о крупном мошенничестве под видом вложения в криптовалюту на сумму более 1,5 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее, в начале года 65-летняя женщина оформила заявку в интернете на приобретение акций одной из крупных торговых компаний. Вскоре ей позвонил неизвестный и под различными предлогами убедил вложить деньги в криптовалюту.

Аферисты сделали все, чтобы потерпевшая максимально долго находилась в эйфории от мнительной успешности сделки и, как следствие, перевела все имеющиеся у нее средства. Потеряв более 1 млн 660 тыс. рублей, женщина поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию. Об этом пишут «Кубанские новости».

Ранее стало известно, что российский певец Александр Фадеев, выступавший ранее под псевдонимом Данко, при попытке заработать на криптовалюте пострадал от рук мошенников, которые обманули его на 5 млн рублей. Он купил серверы для майнинга биткоинов. Продавцы оборудования пообещали артисту, что они будут приносить хороший доход, но потом сообщили о краже техники. В сентябре сообщалось, что в России может появиться налог с криптовалют.

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