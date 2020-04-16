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Путин поощрил губернатора Подмосковья за вклад в развитие региона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за вклад в развитие региона.

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Документ был опубликован в среду, 15 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Воробьеву Андрею Юрьевичу — губернатору Московской области», — говорится в распоряжении.

Накануне, 14 апреля, Воробьев отпраздновал 50-летие. Он занимает пост губернатора Подмосковья с осени 2013 года, до этого он год временно исполнял эту обязанность.

Глава Московской области награжден орденом Почета (2010), благодарностью председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации (2011), а также орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2015).

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