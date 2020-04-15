Детские площадки Хабаровска огородили лентами без указаний властей

Сигнальные красно-белые ленты появились на детских площадках Хабаровска. При этом такие ограничения встречаются не во всех дворах. Объявления гласят, что доступ ограничен в связи с принятием мер по нераспространению коронавирусной инфекции.

Однако отдельных распоряжений по этому вопросу не давали ни в краевом управлении Роспотребнадзора, ни в городском управлении ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда. В главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования Хабаровского края также уточнили, что подобных рекомендаций в адрес УК, ТСЖ и ТСН тоже не направляли. Огораживание ведется по инициативе самих этих организаций, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

«Эту меру некоторые обслуживающие организации расценивают, как профилактическую и тем самым напоминают гражданам о необходимости соблюдения мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», – прокомментировали в ведомстве.