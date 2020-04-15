«Опора России» призвала отменить запрет на совместительство для врачей

«Опора России» 13 апреля обратилась к губернатору Санкт-Петербурга, в Минтруд и Роспотребнадзор с просьбой отменить запрет на совместительство для медработников. Письмо от имени главы организации Александра Калинина оказалось в распоряжении «Известий».

В начале апреля главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление, запрещающее медикам работать по совместительству. Исключение составляют те, кто лечит пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Руководитель юридической практики комитета по здравоохранению «Опоры России» Дмитрий Васильев отметил, что врачи часто трудятся в нескольких местах, чтобы повысить свой доход. По его словам, медработники работают посменно, а потому могут подрабатывать, например, в частных клиниках.

В свою очередь, запрет можно расценивать как нарушение Трудового кодекс, считает он.

«В условиях уже существующего кадрового дефицита в индустрии мы можем столкнуться с еще большим нежеланием людей работать в медицине, поскольку ограничивается их право на свободу выбора места работы в рамках разрешенной законодательством ставки», — заявила член правления Национальной Ассоциации негосударственных медицинских организаций (НАНМО) Ксения Ловцова.

Она также уверена, что главной целью работы по совместительству — является доход, и государство должно давать возможность медработникам самостоятельно определять источник своего заработка.

Подробности читайте в материале «Известий» 16 апреля:

Принцип совместительства: врачам просят вернуть подработки