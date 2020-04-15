Прямой эфир

«Опора России» призвала отменить запрет на совместительство для врачей

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Опора России» 13 апреля обратилась к губернатору Санкт-Петербурга, в Минтруд и Роспотребнадзор с просьбой отменить запрет на совместительство для медработников. Письмо от имени главы организации Александра Калинина оказалось в распоряжении «Известий».

Призыв принят: на помощь поликлиникам Москвы пришли студенты медвузов
Во время эпидемии коронавируса количество вызовов врачей на дом в среднем увеличилось втрое

В начале апреля главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление, запрещающее медикам работать по совместительству. Исключение составляют те, кто лечит пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Руководитель юридической практики комитета по здравоохранению «Опоры России» Дмитрий Васильев отметил, что врачи часто трудятся в нескольких местах, чтобы повысить свой доход. По его словам, медработники работают посменно, а потому могут подрабатывать, например, в частных клиниках.

В свою очередь, запрет можно расценивать как нарушение Трудового кодекс, считает он.

«В условиях уже существующего кадрового дефицита в индустрии мы можем столкнуться с еще большим нежеланием людей работать в медицине, поскольку ограничивается их право на свободу выбора места работы в рамках разрешенной законодательством ставки», — заявила член правления Национальной Ассоциации негосударственных медицинских организаций (НАНМО) Ксения Ловцова.

Она также уверена, что главной целью работы по совместительству — является доход, и государство должно давать возможность медработникам самостоятельно определять источник своего заработка.

Подробности читайте в материале «Известий» 16 апреля:

Принцип совместительства: врачам просят вернуть подработки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин поручил освободить от НДФЛ выплаты лечащим COVID-19 врачам
На обложки журнала Time поместили медработников

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020