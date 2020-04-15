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Знамя времен Великой Отечественной войны обнаружили в Тульской области

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Поисковики отряда «Штурм» и военно-патриотического клуба «Славный» обнаружили знамя времен Великой Отечественной в подвале одного из домов в Тульской области, сообщает в среду, 15 апреля, «Пятый канал».

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«Знамя оказалось в очень хорошем состоянии. Это настоящее боевое знамя, на нем видны пробоины от осколков и пуль. Найденные документы подтверждают, что оно принадлежало одному из подразделений 173-й дивизии», — рассказал журналистам руководитель клуба Иван Сопов.

Уточняется, что в поисках специалистам помогла 95-летняя местная жительница. По мнению экспертов, находка могла принадлежать латышским стрелкам, однако в ходе боев перешла московской дивизии.

Кроме того, специалисты в доме нашли документы, записную книжку политрука с фамилиями личного состава, а также военный кожаный тулуп.

14 апреля в Троснянском районе Орловской области поисковики обнаружили останки девяти красноармейцев. Предполагается, что они погибли в 1943 году во время освобождения области от немецких войск.

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