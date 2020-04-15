Дополнительный набор почтальонов начали в Хабаровске

«Почта России» объявила о дополнительном наборе почтальонов в Хабаровске и других городах Дальнего Востока. Для тех, кто в связи с текущими обстоятельствами находится в длительном отпуске, возможно совмещение.

В обязанности сотрудников будет входить доставка посылок и товаров первой необходимости до двери клиента, прием платежей и оказание услуг с использованием мобильных почтово-кассовых терминалов.

С начала действия режима самоизоляции наблюдается увеличение заказов от населения на доставку почтовых отправлений на дом, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе АО «Почта России».