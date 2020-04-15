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Зимние дороги и переправы закрылись в Эвенкии

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Весна принесла в Эвенкийский район Красноярского края обильное таяние снега, поэтому в целях безопасности все зимние дороги и переправы пришлось перекрыть. Согласно распоряжению районной администрации, ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня.

Для удобства местных автомобилистов на закрытых участках установят соответствующие знаки и ограждения. За соблюдением новых правил будут наблюдать сотрудники дорожной инспекции, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Ранее в Николаевске-на-Амуре (Хабаровский край) закрыли все ледовые переправы. Продовольствие перевозят с помощью судов на воздушной подушке. Как и прежде, при закрытии переправ стоимость продуктов немного выросла.

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