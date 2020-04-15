Губернатор штата Нью-Йорк заявил о снижении смертности от коронавируса

Смертность от коронавируса в штате Нью-Йорк в США за сутки снизилась. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил губернатор региона Эндрю Куомо, пишет газета Metro.

По его словам, за последние сутки в штате умерли от коронавируса 752 человека — это меньше, чем днем ранее (778), однако больше, чем в понедельник, когда от инфекции умер 671 пациент.

Губернатор отметил, что за последние три дня число больных коронавирусом, находящихся на искусственной вентиляции легких, также сократилось.

В общей сложности в США скончались 30 649 пациентов, а количество заболевших в стране превышает 600 тыс., при этом только в штате Нью-Йорк за всё время пандемии зарегистрировано более 200 тыс. случаев заболевания.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с осложнением в виде пневмонии, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане.

В настоящий момент самая сложная ситуация наблюдается в США. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса на 15 апреля, в стране заразились коронавирусом более 609 тыс. человек.

14 апреля глава Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Марк Милли высказал предположение, что коронавирус имеет естественное происхождение, а не был разработан в китайской лаборатории.