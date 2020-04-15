Более 9 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции составили в Москве

Более 9 тыс. протоколов о нарушении режима социального дистанцирования было составлено в Москве в период с 11 по 15 апреля. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил министр столичного правительства, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчинков в эфире телеканала «Россия 24».

«На сегодняшний день у нас только по данным полиции было составлено с субботы более 9 тыс. протоколов о нарушении режима социального дистанцирования, это я имею в виду тех, кто прогуливается по улице, курит в парке и т.д.», — сказал он.

Данчиков также добавил, что не исключает введения новых ограничительных мер в столице, в случае если произойдет ухудшение эпидемиологической ситуации.

С вечера 29 марта в Москве и Московской области действует обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Период с 30 марта по 30 апреля объявлен нерабочим с сохранением зарплаты.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области нужны будут цифровые пропуска. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Для передвижения пешком пропуск не требуется. Выходить на улицу по-прежнему можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома. К 14 апреля было оформлено 3,2 млн цифровых пропусков, большинство из них — для совершения поездок на работу.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Умерли 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

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